IATF 2023.. رابطة مصنعي السيارات في أفريقيا تشيد بتصنيع مصر للسيارات الكهربائية

أكدت مارتينا بينا رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أفريقيا، ورئيس رابطة مصنعي السيارات في أفريقيا، أن كثافة السيارت في أفريقيا هى الأقل لذلك هناك فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع.

تناولت مارتينا خلال جلسة على هامش المعرض التجاري الأفريقي IATF 2023، كيف نزيد من الطلب على السيارات، بالإضافة إلى وجود أكبر قدر من الدول في سلسلة القيمة الخاصة بالسيارات.

أكدت على أنه لابد من استغلال الفرص المتاحة في كل أنواع السيارات وفتح المجال أمام أكبر قدر من البلدان في هذا الشأن.

تابعت أن العالم يتحرك نحو السيارات الكهربائية بخطوات سريعة، كما أن الدول الأوروبية ستصل إلى تعميم السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، مطالبة باتجاه أفريقيا نحو تصنيع السيارات الكهربائية.

أشادت باقتراب مصر من تصنيع السيارات الكهربائية، مما يؤكد أن هناك فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع.

أشارت إلى أن أفريقيا الأكثر تأثرا من تغيير المناخ رغم أنها أقل مسبب فيه، موضحة أن هناك الكثير من الفرص ونحتاج إلى تعزيزها بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية وكذلك التصنيع.