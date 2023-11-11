تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أ اليوم السبت ن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و346 شاحنة بضائع و786 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة متنوعةو 186 شاحنة بضائع و773 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع عامةومتنوعة و160 شاحنة بضائع و13 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية والرياض وغادرت الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع عامة متنوعة و74 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة واستقبل ميناء يورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 729 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 837 راكبا بموانيها .