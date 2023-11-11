السبت 11 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانى البحر الأحمر
موانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أ اليوم السبت ن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة  و346 شاحنة  بضائع و786 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة متنوعةو  186 شاحنة  بضائع و773 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع  عامةومتنوعة و160 شاحنة بضائع  و13 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجاالبحرى  اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية والرياض وغادرت الميناء  السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع عامة متنوعة  و74 شاحنة  بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة  واستقبل ميناء يورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 729 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 837 راكبا بموانيها .

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