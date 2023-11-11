"صوتك مستقبلك - انزل شارك".. ندوات توعوية بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن إطلاق سلسلة من الندوات التوعوية لكافة منسوبي الجامعة، من اعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، عن أهمية المشاركة السياسية، وضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتباره واجب وطني على كل مواطن مصري، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.





ومن جانبه قال الدكتور حسان النعماني، أن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الإنتخابية القادمة ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وتعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب، للإنخراط فى الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة، وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن سلسلة الندوات ستبدأ يوم ١٩ نوفمبر وتستمر حتي يوم ٢٦ من نفس الشهر، وسوف تستهدف عدد من الكليات وهي التربية- الاداب- الصيدلة-العلوم- التربية الرياضية ، وسيحاضر بها نخبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





وفي سياق متصل تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الحالات المصابة نتيجة تعرضهم لحادث سير علي الطريق الصحراوي الغربي، حيث تم نقلهم للمستشفى الجامعي القديم، وعددهم ٧ حالات مصابة، واطمأن على حالتهم الصحية .

والتقى رئيس الجامعة، بالمصابين واطمأن عليهم من خلال الأطباء المعالجين، والإطلاع على التقارير الطبية عن الحالة الصحية لهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.





وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان المستشفي الجامعي استقبلت ٧ حالات مصابة، حيث تنوعت الحالات بين كدمات وكسور و جروح متفرقه، مؤكداً علي إستقرار حالات المصابين الصحية.

وأعرب المصابين عن شكرهم وتقديرهم للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي بالمستشفي الجامعي نظراً للخدمة الطبية والعلاجية المتميزة التي جرى تقديمها والرعاية الكاملة لهم على كافة المستويات، فضلاً عن الدعم النفسي المقدم من قبل المسئولين.