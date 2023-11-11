71 راعيًا بالمعرض التجاري الأفريقي 2023

أصدر بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، قائمة تضم 71 راعيًا للمعرض التجاري الأفريقي الثالث (IATF2023). )، الحدث التجاري والاستثماري الأول في أفريقيا، والذي يقام في القاهرة في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر.

نظرًا لكونه المنصة الأولى للتبادلات التجارية في إفريقيا، يعتمد معرض IATF2023 على مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي ينفذها Afreximbank لتسهيل التجارة البينية الإفريقية وعلى وعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بإحداث ثورة في التجارة وإعادة تشكيل الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا وتعزيز الناتج في قطاعي التصنيع والخدمات وإحداث تحول جذري في الهيكل الاقتصادي لأفريقيا.

قال بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة Afreximbank: “سيفتح هذا المعرض التجاري الأفريقي السوق الأفريقية أمام الشركات الأفريقية وسيمكننا من خلق فرص استثمارية وسلاسل قيمة إقليمية تتجاوز أي شيء تصورناه. . ونحن ممتنون للجهات الراعية لدعمنا في تحقيق هذا الهدف».

تتضمن قائمة الأسماء لرعاة IATF2023 أربع شركات في فئة الشريك الرسمي المميز لـ IATF، وشريكين للتجارة والاستثمار في IATF، وشريك واحد في IATF Country Day، و38 شريكًا رسميًا لـ IATF، من بين آخرين.

IATF2023 هو أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا. ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 1600 عارض و35000 زائر ومشتري ويشهد إبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي. إنه حدث لا بد من حضوره لكل المهتمين بالتجارة والاستثمارات في وعبر السوق الأفريقية الموحدة التي تضم 1.4 مليار شخص والتي أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها أكثر من 3.5 تريليون دولار أمريكي. سيشمل الحضور في IATF2023 المشترين والبائعين والمستوردين والمصدرين والمستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة وكبار الوزراء الحكوميين والمتخصصين في تمويل التجارة والاستشارات والمنظمات التجارية والاقتصادية وكبار المديرين التنفيذيين من الشركات والشركات متعددة الجنسيات ورجال الأعمال المبتكرين من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.