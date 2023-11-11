انطلاق فعاليات نصف ماراثون الجونة بمشاركة 1000 لاعب

انطلقت اليوم السبت، فعاليات «نصف ماراثون الجونة» في محافظة البحر الأحمر، بمشاركة ١٠٠٠ متنافس من ٤٠ جنسية.

وقال عمرو عطيه أحد المشاركين فى الحدث أن الماراثون يشارك فيه نحو ١٠٠٠ مشارك من ٤٠ جنسية من مختلف المراحل العمرية، وانقسم الماراثون إلى سباق ركض لمسافة ٢١ كيلومترا، وسباق ١٠ كيلومترات، وسباق ٥ كيلومترات، وتم توزيع الميداليات على أصحاب المراكز الأولى من كل سباق، إضافة إلى توزيع مجموعة من الجوائز العينية على المشاركين تشجيعاً وتحفيزاً لهم على ممارسة الرياضة.



هذا النوع من المسابقات يساهم في الترويج للسياحة المصرية بمدينة الغردقة من خلال ممارسة الرياضة، وتنظيم كبرى البطولات والأحداث الرياضية.

ويقام نصف ماراثون الجونة للعام الرابع على التوالي، ويعد حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة سباقات الماراثون العالمية والإقليمية، ويعزز مكانة الجونة والبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية مميزة.