مهارات وتوظيف الشباب ومبادرة المليون لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الإفريقية الافريقية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي مبادرة المليون لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الافريقية، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،وبرودنس نغوينيا، مديرة ملف المرأة والنوع الإجتماعى والشباب بمفوضية الاتحاد الأفريقي، صباح اليوم بفندق جويل سبورت سيتى التجمع الأول.

جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومنال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

وأكدت الدكتورة منال جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب،

ان تمكين مستقبل أفريقيا يلقى اهتمام من القيادة السياسية واهتمام وزارة الشباب والرياضة المصرية هتم بدعم الأنشطة الهادفة لتعزيز وتنمية العلاقات المصرية الافريقية وتعمل دائما على دمج الشباب الأفريقي في أنشطتها الشبابية و الرياضية ومشاركة شباب الجاليات الافريقية بمصر في كافة الأنشطة مع الاهتمام بالتبادلات الشبابية والمؤتمرات وكافة الفعاليات .

وأضافت منال جمال انه من هذا المنطلق واستكمالا لدور وزارة الشباب والرياضة اطلقنا اليوم برنامج 1 Million Next Level والذى يستهدف تدريب وتأهيل 300 مليون أفريقي بحلول 2030 بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و السيدة برودنس نغوينيا، مديرة مديرية المرأة والنوع الاجتماعي والشباب، مفوضية الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى حضور خبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم ، لتقديم سلسلة من الورش التدريبية المصممة لتمكين وتجهيز 200 شاب وشابة وهم الشباب الحضور اليوم ويمثلون الشباب المصري والوافدين من الدول الافريقية المقيمين بمصر من شباب الخريجين ورواد الاعمال .

وأكدت منال جمال الدين، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وبدعم من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب على تقديم العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل بهدف التمكين الاقتصادي لهم.

وأشارت إلى استعراض فيديو " لمبادرات تمكين الشباب " بعد الجلسة الافتتاحية مشيرة الى أن يكون هناك مزيد من المخرجات لهذه الورش لتطوير تلك البرامج لتقدم للشباب الافريقى .

كما توجهت بالشكر للاتحاد الافريقى لجهوده المستدامة لدعم الشباب الإفريقي وتمكينه اقتصاديا و تتضافر الجهود الدولية للوصل الى تدريب وتأهيل 300 مليون شاب أفريقي بنهاية 2030.