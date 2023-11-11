IATF 2023 يستضيف إطلاق جائزة CANEX للنشر في أفريقيا

أعلنت الروائية الشهيرة شيماماندا أديتشي بالشراكة مع Creative African Nexus (CANEX) وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، الخميس خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المقام بالقاهرة، عن جائزة CANEX للنشر في أفريقيا.

تم تصميم الجائزة السنوية لمنحها لناشر أفضل عنوان روائي أو واقعي أفريقي، مع تكريم الفائز الأول في CANEX WKND في عام 2024، وستكون الجائزة السنوية مفتوحة للكتاب من جميع أنحاء القارة الأفريقية.

أثناء إجراء عملية الإطلاق كجزء من قمة CANEX التي تقام بالتزامن مع المعرض التجاري الأفريقي الثالث (IATF2023)، استفادت أديتشي، التي انضمت إليها إيجوسا إيماسون، الكاتبة التي تعمل أيضًا ناشرة لمجلة Narrated Landscape Press، من تجربتها في إدارة ورشة عمل سنوية للكتابة الإبداعية، والتي تعتبر Imaseun أحد خريجيها، لإنشاء الجائزة والإعلان عنها.

وقالت: "كانيكس يدور حول الأمل - الأمل في العديد من القصص الأفريقية". "نحن بحاجة إلى المزيد من القصص الأفريقية لأن القصص مهمة. يمكن للقصص أن تسلب الكرامة، لكنها يمكنها أيضًا أن تستعيد الكرامة. القصص تشكل السياسة والتصورات.

ووفقاً أديتشي، ستتم مراجعة الأعمال الإبداعية الخيالية وغير الخيالية المقدمة من الكتّاب من قبل فريق من الحكام ذوي الخبرة لاختيار قائمة طويلة قبل تضييق نطاقها إلى أفضل الأعمال. ستكون جودة الكتابة والتحرير والإنتاج هي معايير تقييم الأعمال.

تعد جائزة CANEX للنشر في أفريقيا جزءًا من برنامج التدخل الاستراتيجي في إطار مصنع CANEX للكتب ويهدف إلى عرض سلسلة القيمة الكتابية الأفريقية والارتقاء بها وزيادة القدرات في هذا القطاع. يسعى مصنع كتب CANEX إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتعزيز الممارسات التجارية المستدامة داخل الصناعة. يقدم البرنامج أيضًا ورشة عمل سنوية للكتابة لعموم أفريقيا ونشرة إخبارية ربع سنوية للاعبين الأفارقة في مجال الكتابة وصناعة الكتب.

وفي التعليقات التي أعقبت الإطلاق، قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة Arreximbank، إن البنك يدعم الجائزة بسبب الحاجة الملحة لضمان الاعتراف بالمواهب الأفريقية.

وقال: "هناك حاجة لإنشاء منصة للاعتراف بالمواهب الأفريقية في سياقنا المحلي حتى لا نتركهم يتنافسون دائمًا على جوائز من ولايات قضائية أخرى".

أضاف أوراما إن طموحات Afreximbank للحصول على الجائزة كانت عالية للغاية وأن الهدف هو رؤية المعادل الأفريقي لجوائز النشر العالمية تؤتي ثمارها.

ويسعى برنامج CANEX، الذي أنشأه Afreximbank، إلى تسهيل تطوير ونمو الصناعات الإبداعية والثقافية في أفريقيا والمغتربين الأفارقة. وهو يوفر مجموعة من الأدوات والتدخلات التمويلية وغير التمويلية التي تهدف إلى دعم التجارة والاستثمار في القطاع الإبداعي في أفريقيا.

تم افتتاح معرض IATF2023، وهو أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، في 9 نوفمبر وسيستمر حتى 15 نوفمبر 2023.