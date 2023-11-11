توقف العمليات الجراحية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد نفاد الوقود

أعلنت "الصحة الفسطيينة"، توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد نفاد الوقود تماما، فيما طالب الأطباء خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” بضرورة تحرك دولي عاجل من قبل المجتمع الدولي.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، أفادت بأن مسؤول إسرائيلي يزعم وجود المحتجزين أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت من تعرض مستشفى الشفاء لهجمات مكثفة من قبل جيش الاحتلال، وأن الوضع داخل المستشفى الآن كارثي.

مستشفى الشفاء

وأكدت القناة انقطاع الاتصال بشكل تام مع الصحفيين الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعد تعرضه لهجمات متتالية أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل.

مستشفيات شمال قطاع غزة

وقال نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، الدكتور رامي العبادلة، إن الاتصالات انقطعت تمامًا مع مستشفيات شمال قطاع غزة.