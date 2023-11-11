مستشفى الشيخ زايد التخصصي تطلق النسخة الثالثة لمؤتمر قسم القلب

أطلقت مستشفى الشيخ زايد التخصصي النسخة الثالثة لمؤتمر قسم القلب CardioZayed III، وقال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، أنه بناءاً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، برفع كفاءة الكوادر الطبية ، و تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بدأت فعاليات مؤتمر CardioZayed III بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورخالد رفعت والدكتور أحمد طمارة.

وأضاف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى أن المؤتمر في نسخته الثالثة يقام لأول مرة من داخل قاعة المحاضرات في المستشفى بعد تطويرها وأن المؤتمر يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على الأنشطة العلمية و التعليم الطبي المستمر والوصول إلى آخر المستجدات في المجال الطبي والذي يهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

و خلال كلمته الإفتتاحية وجه الدكتور صلاح عمر جودة ، الشكر للكوكبة الكبيرة من أساتذة كليات الطب لحضورهم المشرف دعماً منهم لمنظومة تدريب الأطباء وأكد أن مثل هذه المؤتمرات تساهم في تنمية المعرفة وتطوير الخبرات العلمية.

وأشار الدكتور صلاح جودة الى اهمية دور مركز الأبحاث الإكلينيكية المنشأ حديثاً بالمستشفى في المساهمة في البحث العلمي حيث أنه ومنذ إنشائه منذ أقل من سنة ساهم بالتعاون مع قسم القلب وباقي أقسام المستشفى في الأنشطة البحثية في المستشفى وفي الإشراف على مشاريع التخرج الخاص بطلبة كليات الصيدلة والمساهمة في ١٤ رسالة ماجستير و ٣ رسائل دكتوراه في مختلف التخصصات الطبية

كما وجه مدير عام المستشفى الشكر للأستاذ الدكتور خالد رفعت على مساهمته في إطلاق العيادة المتخصصة في أمراض فشل القلب Heart Failure Clinic لمتابعة مرضى القلب وتأثير الأدوية الحديثة والتي تم ادخالها مؤخراً ضمن بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة.

وخلال كلمته أشاد الدكتور أحمد الشربيني المدير الطبي ورئيس الهيئة الطبية ، بقسم القلب في المستشفى بالجهود المبذولة من القائمين عليه ليصبح احد أفضل الأقسام داخل المستشفى في الخدمات المقدمة والبحث العلمي.

وقد شمل المؤتمر لأول مرة نقل حي بالصوت والصورة من غرفة عمليات قسطرة القلب لحالة انسداد تام مزمن للشريان التاجي الخلفي وفتح الشريان عن طريق القسطرة القلبية الدقيقة والتي اجريت بواسطة نخبة من الاستشاريين فى مجال القلب والقسطرة القلبية وهم الدكتور هشام عمار ، الدكتور شريف رزق و الدكتور سامح سعد .

كما تم الإعلان عن تقديم برامج طبية عن مرضى القلب عن طريق التدوين الصوتي Podcast.

وخلال كلمته أشاد الأستاذ الدكتور نبيل فرج أستاذ القلب و رئيس جمعية القلب المصرية وضيف شرف المؤتمر ، بالمستوى الطبي الرائع بالمستشفى وعلى تنظيم المؤتمر و أعلن عن بدايه مذكرة التعاون بين الجمعية و المستشفي في المجال العلمي.

وأشاد أ.د. هشام بشرى أستاذ القلب جامعه بني سويف بمدى جودة المحتوى الطبي للمؤتمر و المحاضرات و الحالات المعروضة من وحدة القسطرة عن طريق البث المباشر.

كما عرض الدكتور خالد رفعت مدير وحدة القلب إنجازات الوحدة في المستشفى التي شهدت تطوراً كبيراً، حيث أصبح مركزاً معتمداً و يعد أحد خمسة مراكز معتمدة على مستوى الجمهورية تقوم بتركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطره TAVI، كما حصل على إعتماد علاج حالات إنسداد الشريان التاجي المزمن و حالات القسطرة المعقدة، واستحداث خدمات قسطرة دراسة كهرباء القلب و الكي واستحداث خدمات غلق الثقب مابين الأذينين و البطينين و الوصلات الشريانية عن طريق القسطرة.

و اكد الدكتور أحمد طماره رئيس قسم القلب على أهمية و دور العلاج الطبي لمرضى شرايين القلب بالتوازي مع العلاج التداخلي و أكد أن فريق العمل بالمستشفى يتبنى خطة العلاج القائم علي السند و الدليل العلمي evidence based medicine ، وتقدم بالشكر للقائمين على المؤتمر وللحضور من الأساتذة والاستشاريين.