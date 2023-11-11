موعد ميلاد قمر جماد الأول وأفضل الأعمال

أيام قليلة ويهل علينا شهر جماد الاول، والذي يعد الشهر الخامس في التقويم الهجري ، وقد سُمي جماد الاول بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول، وذلك نحو عام 412 م.

سبب التسمية

وتذكر الروايات أن السبب في تسمية هذا الشهر بهذا الاسم أنه اتَفق عند تسميته هو وجمادى الآخرة أن الماء كان يتجمد فيهما من شدة الصر أي البرد القارس.

موعد ميلاد قمر جماد الاول فلكيًا

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد ميلاد محاق شهر جماد الأول ، موضحًا أن ميلاد القمر الجديد لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل يوم 13 نوفمبر الجاري إيذانًا ببدء ميلاد القمر.

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن في هذاا ليوم يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضييء مواجهًا للشمس ووجهه المظلم مواجهًا للارض، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عمومًا والتي يفضلها الفلكيون كثيرًا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وذكر، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا هي البعيدة عن التلوث الضوئي ، مثل السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

أفضل الأعمال

يستحب خلال شهر جماد الاول الصيام، ذكر الله، الصلاة في أوقاتها، الصدقة، الدعاء، قيام الليل.