الأوراق المطلوبة للتقديم في ملف الترقي للمعلمين 2024

يتساءل قطاع كبير من المعلمين عن الأوراق المطلوبة للتقديم في ملف الترقي للمعلمين، يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعدادها لإعلان قرار ترقية المعلمين 2024 للمرشحين في العام الحالي 2023-2024.

وكانت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف الترقي للمعلمين، المرشحين للحصول على شهادة الصلاحية المطلوبة للترقى للعام الدراسي الحالى 2023 – 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم في ملف الترقي للمعلمين

صحيفة الأحول الخاصة بالمعلم معتمده.

تقريرين معتمدين للكفاية الخاصة بالمعلم من العامين السابقين.

تقرير معتمد بنتيجة لتقويم أداء المعلم بواسطة الموجه الفني.

صورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للترقية .

أخلاء الطرف من التدريب.

شروط التقدم للحصول على ترقية المعلمين 2024

أن يتم خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى.

أن يكون حاصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.

أن يكون على رأس العمل، ويتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بضرورة استيفاء توقيع كافة شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها.

أن يتم التنبيه على مسئولى الحكومة الإلكترونية والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر فى الترشح للترقى للمعلمين المرشحين من المدرسة.

يتم استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلى 5 سنوات على الأقل فى الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية.

جدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين، أعلنت عن الرابط التالي للتسجيل للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للمعلمين والذي ينتهي في 25 من يناير المقبل

http://pat.edu.eg/

موضحة أنه خلال العام الدراسي الجاري يستهدف ترقية قرابة 400 ألف معلم، بعد استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين، وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.