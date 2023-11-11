ننشر أسعار الأسماك بأسواق البحيرة

تجولت (بوابة الوفد ) داخل أسواق الأسماك الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة ،في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الموافق 11نوفمبر 2023 ،والتي شهدت إنخفاضا في أسعار البلطي ، حيث تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 65 إلي 75 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 55إلي 60 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلي 50جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البوري.

وتراوحت الأسعار مابين 90 إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 230إلي 280جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200إلي 220جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 190جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وسجل أسعار السردين البلدي مابين 55إلي 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160إلي 180جنيها للكيلو، أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .