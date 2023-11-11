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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تخفيضات تخفيضات.. موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء 2023.. يترقب الكثير من المواطنين موعد اقتراب الجمعة البيضاء، لشراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار منخفضة، وذلك من خلال متابعة العروض المختلفة.

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موعد الجمعة البيضاء في مصر

وسيكون موعد الجمعة البيضاء 2023 في مصر في آخر أسبوع من شهر نوفمبر، حيث أنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 25 نوفمبر 2023 المقبل، حيث تنتشر العديد من التخفيضات على مختلف المنتجات في هذا اليوم.

تخفيضات على المنتجات 

ويتمكن المواطنين في الجمعة البيضاء 2023 بمصر، من شراء العديد من السلع على رأسها الأجهزة الكهربائية المختلفة، الملابس، مستحضرات التجميل، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

نسبة تخفيضات الجمعة البيضاء

فيما تصل نسبة التخفيضات في الجمعة البيضاء 2023 في مصر على كافة المنتجات والسلع لـ 70%، وذلك بعد حرص الكثير من الشركات والمحلات على المشاركة فى عروض التخفيضات والخصومات للمواطنين في ذلك اليوم.

وتعتبر الجمعة البيضاء 2023، النسخة المصرية، التي تم أخذها من النسخة العالمية الـ«بلاك فرايداي»، وتكون في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر في كل عام.

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