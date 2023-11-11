دفن جثة عامل توفى داخل ورشة صيانة بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر تعرضه لانفجار "كمبروسر" ضغط الهواء داخل ورشة لصيانة إطارات السيارات، بقرية عرب ساعد التابعة لمركز الصف، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وأشارت التحريات أن العامل المتوفى ١٨ سنة، كان السبب في وفاته هو انفجار إحدى معدات ضغط الهواء "كمبروسر" فيه أثناء صيانة إحدى إطارات السيارات في الورشة التي يعمل بها، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار كمبروسر ضغط هواء داخل ورشة كاوتش بقرية عرب ساعد بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل في العقد الثاني من عمره إثر انفجار كمبروسر ضغط هواء، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي في ثلاجة الآيس كريم.. تفاصيل احتراق سوبر ماركت في الطالبية

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل احتراق محل سوبر ماركت في الطالبية وتبين أن ماس كهربائي في ثلاجة الأيس كريم السبب، دون وجود شبهة جنائية.

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري "سوبر ماركت" بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



بعمل التحريات تبين أن ماس كهربائي بثلاجة آيس كريم تسبب فى نشوب الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفاة عامل أثناء عبوره الطريق أسفل سيارة مسرعة بالشيخ زايد

فارق عامل الحياة إثر اصطدامه بسيارة مسرعة في الشيخ زايد، وام نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ملاكي مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



و تم التحفظ علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.