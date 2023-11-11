راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام لوتون تاون

اختتم مانشستر يونايتد تدريباته استعدادًا لمواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المقرر أن يلعب الفريقان هذه المباراة على ملعب الشياطين الحمر أولد ترافورد.

تشكيل مانشيتر يونايتد المتوقع أمام لوتون تاون

ومن المتوقع أن يبدأ إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي مواجهة لوتون تاون بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أونانا

خط الدفاع: وان بيساكا، ماغواير، فاران، دالوت

الوسط: أمرابط، فيرنانديز، ماكتوميناي

خط الهجوم:، راشفورد، هويلاند، غارناتشو.

ويرغب المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الفوز خلال مواجهة اليوم، بعد سلسلة النتائج الغير مرضية للإدارة والجماهير، والتي حققها الفريق خلال الموسم الحالي على الصعيد المحلي والقاري.

مانشستر يونايتد ولوتون تاون.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة مانشستر يونايتد ولوتون تاون صافرة بداية المباراة في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

ومن المقرر ان تُذاع مواجهة مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الكثيرة السابقة.