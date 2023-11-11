السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز أل سعود

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة.

 

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير  يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم الأحد الموافق 28 ربيع الآخر 1445 هجري (12 نوفمبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض".

وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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