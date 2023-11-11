السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون

مانشستر يونايتد ولوتون
مانشستر يونايتد ولوتون تاون

يترقب عشاق مانشستر يونايتد حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد عن تصحيح المسار، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي على الصعيد المحلي والقاري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون 
تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره لوتون تاون في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون 
تُنقل موقعة اليونايتد أمام لوتون تاون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الكثيرة السابقة.

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