الزمالك ينفي مفاوضات الرمادي وشوقي غريب

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، الدخول في مفاوضات مع أيمن الرمادى وشوقى غريب وموسيمانى لتدريب القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم خلال تصريحات تليفزيونية " مجلس الزمالك مستاء من الشائعات المنتشرة حول ترشيحات مدرب الفريق الجديد".

وأضاف "أيمن الرمادى لم يذكر اسمه فى المرشحين لتدريب الزمالك ولا يوجد أى مفاوضات معاه ولا شوقى غريب ولا الجنوب أفريقي موسيمانى".

وواصل "لدنيا علاقة جيدة مع جميع الأندية، ولم ندخل في مفاوضات مع أي مدرب يقود فريق حاليًا في الدوري المصري".

وعن موعد حسم ملف المدرب الجديد، أوضح "يوم الاثنين المقبل هناك اجتماع لوضع خارطة الطريق للأيام المقبلة، وحاليا هناك دعم كامل للكابتن معتمد جمال".

وأتم تصريحاته "هناك مقترح داخل الزمالك للتقدم بطلب المشاركة فى السوبر المحلى ولكن سيتم مناقشته واتخاذ قرار به، ويوم الاثنين سيتم الكشف عن نتيجة التحقيق مع اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى".

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لسوء النتائج في الموسم الحالي.

ويستأنف الزمالك نشاطه الكروي بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة أبوسليم الليبي في كأس الكونفدرالية يوم 26 نوفمبر الحالي.