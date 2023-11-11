صلاح يحصد جائزتين جدد بالبريميرليج

حصد محمد صلاح جائزتي أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي والأفضل بصفوف فريقه ليفربول في شهر أكتوبر.

وكشف صلاح أن الأهم بالنسبة لقائد المنتخب المصري ليس الفوز بالجوائز بل مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات.

وسجل صلاح 5 أهداف في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي، منها هدفان في ديربي ميرسيسايد الذي فاز به "الريدز" على إيفرتون بملعب أنفيلد.

وقال صلاح بعد الفوز بالجائزة: من الجيد دائمًا الفوز بالجوائز، ولكن كما قلت عدة مرات من قبل، الشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، في أكتوبر فزنا ببعض المباريات، نأمل أن نستمر على هذا المنوال.

وأكمل : أمر رائع أن تسجل الأهداف لفريق كبير مثل ليفربول، أقول دائمًا أن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء، وآمل أن أتمكن من الاستمرار، أشعر دائمًا بالحب من الجماهير، أنا هنا منذ 7 سنوات، وأشعر بذلك دائمًا.

وأضاف صلاح: أنا شخص سعيد، أنا سعيد دائما، أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا داخل وخارج الملعب.

و أحاول فقط أن ألعب باستمتاع وأن أكون قدوة للاعبين، لدينا عدد كبير من اللاعبين الشباب، ولاعبون يتأقلمون بشكل جيد في الفريق، إنهم في حالة جيدة جدًا، يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لتقديم أداء على أعلى مستوى.