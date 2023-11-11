السبت 11 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني سعيد: بيراميدز لم يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد حكام مباراة الزمالك

هاني سعيد
هاني سعيد

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن مجلس الإدارة لم يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري ضد حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك.

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هاني سعيد يعلق على قرار اتحاد الكرة ضد رئيس بيراميدز


وكان بيراميدز قد تلقى خسارة من الزمالك بركلات الترجيح، ليتم اقصاؤه من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2023/2024.
وتحدث هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بيراميدز لم يتقدم بأي شكوى رسمية حتى هذه اللحزة، لكن سيكون هناك أمورًا أخري سنقدم بسببها شكوى".
وعن المستوى الذي ظهر عليه لاعبي بيراميدز خلال مباراة الزمالك، قال: "بالتأكيد أُعجبت بمستوى لاعبي بيراميدز، خاصة بعد الطرد الذي تعرض له أحمد توفيق".
وأردف:" قمنا بالسيططرى على المباراة وكنا نتقدم والزمالك يتعادل".
وأختتم هاني سعيد تصريحاته: "اللاعبين قدموا 100% من مستواهم وكان بإمكاننا المكسب لكن لم يكن هناك نصيب".

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