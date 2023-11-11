جمال العدل: بيومي فؤاد فنان كبير وأتمنى أن يدعمني تركي آل الشيخ

قال المنتج جمال العدل، إن بيومي فؤاد ممثل كبير جدا وإمكانياته الفنية عالية، معقبا: "دمه خفيف وشربات".

وأضاف جمال العدل، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس مساء اليوم: ” بيومي فؤاد فنان رائع ويمثل بدون كوميديا، وهذا ما شاهده عندما شارك أمام النجمة يسرا في مسلسل خيانة عهد.

وأوضح جمال العدل أن المستشار تركي آل الشيخ شخص متميز جدًا في الأعمال ومتفرد وسريع الإيقاع في صناعة النجاح، موضحا أنه يوافق أن يدعمه تركي الشيخ بأعمال فنية في فيلم أو أكثر.

أوافق وأتمنى أن يدعمني تركي آل الشيخ

وأشار إلى أن ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو شئ لا يصدق وبه قفزات كبيرة وليس إيقاع سريع فقط، مشددًا أنه يوافق ويتمنى أن يدعمه تركي آل الشيخ في أعمال له.

وأكد جمال العدل أن المستشار تركي آل الشيخ فاتح الباب للفنانين المصريين، مؤكدا أن الفن ليس له وطن ولابد أن نتكامل في الأعمال في الوطن العربي، معقبًا: "أنا لو منتج أولاد رزق هسيب تركي آل شيخ يدعم الفيلم".

كشف المنتج جمال العدل، عن أسباب رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وأوضح "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع على شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم : "عمرو دياب خايف يطلع نمبر وان أو تو.. يشعر بالخوف من أن يتراجع نجمة"، مؤكدًا أنه حال مشاركة الفنان عمرو دياب في أي عمل سينمائي سيحقق إيرادات خرافية.

عمرو دياب لا يتأثر بالإغراءات المادية

وتابع : "عمرو دياب لا يتأثر بالإغراءات المادية التي تجعله يشارك في أعمال سينمائية”، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل درامي أو سينمائي مقبل.



وفي سياق آخر، أكد المنتج جمال العدل، أن فيلم البدلة ليس من إنتاجه، ولكنه إخراج ماندو العدل، قائلا: تامر حسني ممثل ومطرب رائع، وأتمنى أن أشارك في إنتاج فيلم له.

وأضاف "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم،: "مش عجباني فكرة فيلم تاج إنه يِخْرِج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة"، مشددًا على أن العمل الجماعي، يتكون من مخرج لديه رؤية، وكاتب أيضا لديه رؤية، ولا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية.

وأشار جمال العدل، إلى أنه كان يجب أن يكون له إضافات فقط على المخرج أو الكاتب، وكان يصح أن يكون هناك أكثر من شخص؛ ليكون هناك أكثر من طعم للفيلم.

وشدد على أنه يفضل أن يشارك الفنان تامر حسني في أدوار التمثيل والغناء فقط، متابعًا: "لو كل حاجة بتعملها؛ أنت أكيد في حاجة هتجلي منك".