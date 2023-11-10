إصابة 3 أشخاص فى حادث سير ببني سويف

أصيب 3 شباب بينهم شقيقان، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي بين منشأة كساب وإهناسيا المدينة ببني سويف، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي بين منشأة كساب وإهناسيا المدينة، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارتين إلى موقع البلاغ نقلت 3 مصابين من مكان الحادث إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وهم عبد الرحمن رمضان ذكي (20 سنة) طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، وشقيقه أحمد (14 سنة) - طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، ومحمد محمد سلامة (15 سنة) طالب يعاني من كسر في القدم اليسرى والذراع اليمنى، بالإضافة إلى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم اجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، بقسم الطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، تحت إشراف الدكتور عبدالله اسامة، مدير المستشفى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.