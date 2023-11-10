بالخطوات .. تحويل المهام المنزلية لتمارين رياضية

يعتبر الكثيرون الجمع بين ممارسة التمارين الرياضية والقيام بجميع الأعمال المنزلية مهمة صعبة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن الجمع بين الأمرين لتحقيق نفس النتائج، حيث أشار العلماء أن أي نشاط يساهم في توليد حرارة بالجسم يحقق نفس نتائج ممارسة الرياضة.

وأفاد العلماء أن النشاط الأكثر شيوعًا هو أداء 10 آلاف خطوة في اليوم، ولكن جميع الأشكال الأخرى يمكن أن تساعدك على حرق السعرات الحرارية الكافية للبقاء بصحة جيدة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن.

وأفاد العلماء أنه توجد طريقتان لتحويل الأنشطة اليومية إلى تمرين إما إضافة حركات رياضية مثل الانثناء والقرفصاء، أو ببساطة أن تبذل المزيد من الجهد البدني خلال القيام بالمهام المنزلية.

وقال الدكتور داستون موريس، أستاذ تعزيز الصحة والسلوك الصحي في جامعة ميريلاند البريطانية إن الاتساق هو المفتاح: إذا كنت تستخدم تنظيف المنزل كوسيلة لزيادة الحركة والنشاط البدني، فافعل ذلك لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل يوم. '

كما أوصى الدكتور موريس بتغيير المهام لتعزيز التوازن العضلي، وقال لصحيفة واشنطن بوست: "ركز على الغسيل وإزالة الغبار في يوم ما، وتنظيف الحمامات في اليوم التالي، والكنس في أيام أخرى".

ونصح الخبراء ببدء عملية تنظيف المنزل بالكامل بإزالة الغبار عن كامل المنزل وهو مايحتاج حوالي نصف ساعة، والذي يمكن أن يحرق 80 سعرة حرارية لشخص متوسط الوزن.

وقالت ستيفاني توماس، وهي مدربة شخصية معتمدة مقرها في أنابوليس، للصحيفة إن تنفيض الغبار يضغط على الكتفين والذراعين، خاصة في الأماكن المرتفعة التي يصعب الوصول إليها.

وإذا كنت ترغب في إضافة تحدي إضافي، أكدت السيدة توماس على إضافة تمارين الانثناء أو القرفصاء أثناء تحركك في جميع أنحاء الغرفة، وتشير الدراسات إلى أنك تحرق ما يقرب من ثمانية سعرات حرارية لكل دقيقة من جلوس القرفصاء - لذلك حتى 10 دقائق يمكن أن تحرق ما يصل إلى 80 سعرة حرارية.

كما أن تنظيف الحمام والأرضيات والدش وحوض الاستحمام والمرآة والمرحاض يمكن أن يجعلك تتعرق كنا يمكن لمسح بلاط الحمام لمدة نصف ساعة إلى حرق 100 سعرة حرارية وتنشيط عضلات اليدين والذراعين والكتفين.

يمكن أيضًا إضافة تمرين القرفصاء ورفع ربلة الساق واقفًا مما يمنحك حرقًا إضافيًا للدهون.