جمال العدل يكشف أسباب رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية (فيديو)

كشف المنتج جمال العدل، عن أسباب رفض عمرو دياب المشاركة في أعمال سينمائية مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وأوضح "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع على شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم : "عمرو دياب خايف يطلع نمبر وان أو تو.. يشعر بالخوف من أن يتراجع نجمة"، مؤكدًا أنه حال مشاركة الفنان عمرو دياب في أي عمل سينمائي سيحقق إيرادات خرافية.

عمرو دياب لا يتأثر بالإغراءات المادية

وتابع : "عمرو دياب لا يتأثر بالإغراءات المادية التي تجعله يشارك في أعمال سينمائية”، مؤكدًا أنه يتمنى أن يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل درامي أو سينمائي مقبل.



وفي سياق آخر، أكد المنتج جمال العدل، أن فيلم البدلة ليس من إنتاجه، ولكنه إخراج ماندو العدل، قائلا: تامر حسني ممثل ومطرب رائع، وأتمنى أن أشارك في إنتاج فيلم له.

وأضاف "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم،: "مش عجباني فكرة فيلم تاج إنه يِخْرِج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة"، مشددًا على أن العمل الجماعي، يتكون من مخرج لديه رؤية، وكاتب أيضا لديه رؤية، ولا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية.

وأشار جمال العدل، إلى أنه كان يجب أن يكون له إضافات فقط على المخرج أو الكاتب، وكان يصح أن يكون هناك أكثر من شخص؛ ليكون هناك أكثر من طعم للفيلم.

وشدد على أنه يفضل أن يشارك الفنان تامر حسني في أدوار التمثيل والغناء فقط، متابعًا: "لو كل حاجة بتعملها؛ أنت أكيد في حاجة هتجلي منك".