محمد صلاح: أحاول أن أكون قدوة للاعبين الشباب

حرص الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة للاعبين الشباب في فريقه، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الريدز خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول الإنجليزي، إنه دائمًا ما يحاول مساعدة اللاعبين الشباب في ليفربول داخل وخارج الملعب.

وشدد "مو" صلاح على أنه سعيد للغاية بتحقيقه لهذه الجائزة، بالرغم من وجود لاعبين مثل نونيز وسوبوسلاي معه، لطن الجمهور أختاره.

تصريحات محمد صلاح

علق محمد صلاح على بدايته في ليفربول خلال الموسم الحالي، فقال: "أنا سعيد، وائمًا ما أكون سعيدًا، أرغب في مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا داخل وخارج الملعب، أحاول فقط أن ألعب لعبتي وأن أكون قدوة للاعبين".

وتابع: "نمتلك عدد قليل من اللاعبين الشباب، لدينا لاعبون يتأقلمون بشكل جيد في الفريق، إنهم في حالة جيدة جدًا، علينا فقط أن نستمر".

وتابع: "هذه الفترة تعد مكثفة للغاية وأنا متأكد من أن المدرب سيقوم بالكثير من التناوب، يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لتقديم أداء على أعلى مستوى".

يذكر أن محمد صلاح نجح قبل ذلك في تحقيق جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الريدز.