السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب ومحمود طاهر يزوران العامري فاروق في المستشفى

محمود طاهر والخطيب
محمود طاهر والخطيب

شهدت الساعات القليلة الماضية زيارة الثنائي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمهندس محمود طاهر ، رئيس القلعة الحمراء السابق، العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في المستشفى اليوم الجمعة.

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وكان العامري فاروق قد دخل في وعكة صحية خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك تدخل جراحي عاجل، بعدما تعرض لنزيف على المخ، حيث أجرى ثلاث عمليات حتى الآن.
وتبادل الخطيب وطاهر الحديث الودي على هامش زيارة العامري في المستشفى.
وعقد محمود طاهر اجتماعاً مع الدكتور هشام العامري عضو مجلس الإدارة الأسبق للاطمئنان على صحة العامري فاروق وزير الرياضة السابق.
ويتمنى مجلس إدارة المارد الأحمر أن يعود فاروق كما كان، بعدما تعرض لهذه الوعكة الصحية الصعبة.

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