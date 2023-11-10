جمال العدل: وفاة شقيقي سامي أصعب لحظة في حياتي وموته هزني رغم مرضه

كشف المنتج جمال العدل، عن أن أصعب لحظة مرة بها في حياته هي موت شقيقه سامي العدل، مؤكدا أنه مر في هذه الفترة بأصعب لحظة في حياته.

وأوضح "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم أن والده كان رجلا جميلا ولكن وفاة سامي العدل تشعره بالحزن، مضيفا: “موت سامي العدل هزني، رغم أنه كان مريض قبلها ب20 يوما، وتوفى في شهر رمضان”.



وأشار إلى أن الفنان الراحل سامي العدل هو صاحب الفضل عليه وليس هناك شخص أطيب أو أحن منه، مؤكدا أن الفنان مدحت العدل لم يقدم أي عمل شيء ودائما يقدم أعمالا جيدة.

ندم تصريح خالد النبوي



وعلق المنتج جمال العدل، على حقيقة ندمه عن تصريحه بعدم رغبته المشاركة في أي عمل مع الفنان خالد النبوي، موضحا أنه في هذا التوقيت اتخاذ هذا القرار ولم يكن ندمان.

وأضاف: "مرضنا بالكورونا حل الأزمة فيما بيننا... خالد النبوي يحب اسمه ستكتب الأول وده من أهم الحاجات عنه "، مشيرًا إلى أن العمل كان مهما جدا وبه الكثير من التفاصيل الأخرى الأكثر أهمية من اختيار الاسم الأول والثاني في التتر.

وشدد على أن الحدث كان أهم من هذه التفاصيل، متابعا:" تصالحنا ويجوز نشتغل مع بعض تاني".



تامر حسني ممثل ومطرب رائع



وأكد أن فيلم" البدلة" ليس من إنتاجه ولكنه إخراج ماندو العدل، قائلا: تامر حسني ممثل ومطرب رائع، وأتمنى أن يشارك في إنتاج فيلم له.



وتابع: "مش عجياني فكرة "تاج" أنه يخرج ويمثل وينتج ويعمل كل حاجة "، مشددا على أن العمل عملا جماعيا يتكون من مخرج لديه رؤية وكاتب أيضا لديه رؤية ولا يصح أن يسيطر شخص على كل الأدوار الفنية.



وأشار إلى أنه كان يجب أن يكون له إضافات فقط على المخرج أو الكاتب، وكان يصح أن يكون هناك أكثر من شخص ليكون هناك أكثر من طعم للفيلم، مشددا على أن يفضل أن يشارك الفنان تامر حسني في أدوار التمثيل والغناء فقط، متابعا:" لو كل حاجة بتحملها أنت أكيد في حاجة تجلين منك ".