مريم حسين تكتب اسمها في عالم الطرب

بخطوة جديدة في رصيدها الفني، تنضم النجمة ريم حسين إلي قائمة المطربين، إذ أعلنت عن إطلاق أول ألبوماتها الغنائية عام 2024، والذي كتبت أغتياته بنفسها.

ونشرت النجمة مريم حسين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو يوثق كواليس تسجيل الألبوم في أحد الأستديوهات، وظهرت وهي في قمة السعادة ترقص.

وعقلت على الفيديو باللغة الانجليزية قائلة:"أن الغناء هوشغفي الحقيقي وأن الجمهور يعرفني إلا ممثلة وإعلامية، ولا يدري شيئاً عن موهبتي في الغناء".

واختتمت رسالتها قائلة:" ترقبوا أصدقائي الأعزاء مشاركتي أعمق مشاعري وخبرتي من خلال القوة الموسيقية، دعونا نبدأ في هذه المغامرة الموسيقية الرائعة دعمكم يعني العالم بالنسبة لي".

مريم حسين

ويذكر أن مريم حسين قامت بإطلاق أولى أغنياتها التي حملت اسم "هدية" وكانت باللهجة المصرية، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب وحصدت 4 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".

وكشفت مريم في منشور عبر "إنستجرام" عن كلمات من أغنيتها الجديدة، مبينة أنها كانت تحب الأغاني المصرية في الأفلام السينمائية القديمة.

وبينت أن هذه الأغنية تمثل واقعها حالياً لأنها كانت بالسابق تبحث عن الحب والسعادة معاً واستطاعت إيجادهما بعد دعاء وتضرع لله، معقبة: دعيت لربي بكل صدق وبكل جوارحي وقلت يا ربي إلى متى وأنا أتعذب.. إلى متى وأنا أنظلم إلى متى وأنا أؤمن بالحب.

مريم حسين

وأكدت أنها وجدت ما تبحث عنه بسبب حبها لذاتها وإيمانها الكبير بالله.

ويذكر أن آخر البرامج التي قدمتها مريم حسين كان برنامج "علوم الأولين" الذي عرض هذا العام، أما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم "دراهم "الذي جرى عرضه عام 2019.

وكانت مريم قد أثارت الجدل مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلاقها لعطر خاص بالمتزوجات، إذ أكدت أنها لن تبيعه لأية فتاة لا تملك وثيقة زواج.