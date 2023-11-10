اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة

أعلن اتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الأهلي والجونة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم القيادة التحكيمية لمباراة الأهلي والجونة إلى محمد يوسف، حكم ساحة، ويعاونه هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف حكمان مساعدان، ومحمود ناصف حكم رابع بينما سيكون في غرفة الفار مصطفى مدحت، ويعاونه محمد عباس قابيل.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة غدًا السبت على استاد خالد بشارة في الساعة الخامسة مساءً، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ببطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها خلال 4 مباريات حقق فيها العلامة الكاملة بأربعة انتصارات، بينما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط، حيث خاض 5 مباريات، فاز في لقائين، وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة وحيدة.