السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح: أشعر بالحب من قبل جماهير ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بفوزه بجائزة لاعب الشهر في الريدز عن شهر أكتوبر الماضي.

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واستطاع صلاح من تحقيق التفوق على الثنائي دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز، بعدما قامت الجماهير باختياره للفوز بهذه الجائزة.

تصريحات محمد صلاح


تحدث محمد صلاح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، حيث قال: "جيد للغاية الفوز بهذه الجائزة، لكنني قلت قبل ذلك عدة مرات، الشيء المهم أكثر بالنسبة لي هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".

وتابع صلاح تصريحاته: "حققنا الفوز في العديد من المباريات خلال شهر أكتوبر، كان وقتًا جيدًا بالنسبة لنا، نأمل أن نستمر بهذا الشكل".

وأكمل: "التسجيل لفريق كبير مثل ليفربول فهو شيء جيد للاية، لذلك أقول أن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء، وآمل أن أتمكن من مواصلة هذا الأمر".
وأضاف: "دائمًا ما أشعر بحب الجماهير، أنا هنا منذ سبع سنوات، وأشعر بذلك دائمًا".
الجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في المساهمة في 6 أهداف خلال خمس مباريات في شهر أكتوبر الماضي.

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