"الداخلية" تبدأ إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024 غدًا

تبدأ وزارة الداخلية غدا السبت، في إجراء القرعة العلنية لموسم الحج لعام 1445هـ/2024م، ولمدة 6 أيام.

"الداخلية" ..بدأ فى إجراء القرعة العلنية لموسم الحج 2024|غدًا

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات القرعة غدا بمديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الشرقية - مطروح).

قائمة مديريات الأمن التي تجري فيها القرعة"فيما تجرى الأحد المقبل بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية)، والاثنين بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بني سويف - جنوب سيناء – أسوان).

وستجرى إجراءات القرعة الثلاثاء المقبل بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم)، والأربعاء بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر)، لتنتهي إجراءات القرعة الخميس المقبل بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

غرق شاب في نهر النيل بسوهاج

كما لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، خلال الاستحمام ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج، تلقت إخطارًا يفيد بغرق شخص في مياه النيل ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق (أيمن م ع) 19 عامًا، يقيم بقرية شطورة، وتم الدفع بطاقم من عناصر الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

وبسؤال ذويه تبين أنه خلال استحمامه في مياه النيل، اختل توازنه ولقي مصرعه غرقًا، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.