مركز شباب البورة أفضل نادي للسكان وآية العسيري أفضل مدربة بأسيوط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اختيارها للمدربة أية محمد العسيري كأفضل مدربة لأندية السكان في اسيوط. وتعتبر أية العسيري رمزاً للتميز والإبداع في مجال تدريب الشباب والرياضة. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهودها الكبيرة في تطوير مهارات اللاعبين وروح الفريق في النادي.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مركز شباب البورة كأفضل نادي للسكان في المنطقة، نظراً للبرامج الرياضية والشبابية المتميزة التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى الجهود الإجتماعية والتنموية التي يبذلها في خدمة المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط بأن هذه الجوائز تعكس التزام الوزارة بدعم وتشجيع الشباب والرياضة في مختلف المجالات، وتعزز الروح الرياضية والإيجابية في المجتمع بشكل عام. إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الرياضية وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية.

وتمنى الدكتور علاء للمدربة أية العسيري ومركز شباب البورة المزيد من التفوق والنجاح في المستقبل، ونأمل أن تكون هذه الجوائز حافزاً لهم لمواصلة بذل الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات في عالم الرياضة والشباب.