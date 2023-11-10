انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بسوهاج

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، خلال الاستحمام ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي صرحت بالدفن.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج، تلقت إخطارًا يفيد بغرق شخص في مياه النيل ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين غرق (أيمن م ع) 19 عامًا، يقيم بقرية شطورة، وتم الدفع بطاقم من عناصر الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

وبسؤال ذويه تبين أنه خلال استحمامه في مياه النيل، اختل توازنه ولقي مصرعه غرقًا، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

احباط محاولة تهريب مخدر الحشيش داخل لعب اطفال بمطار القاهرة

كما احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب راكب مصري بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

جاء ذلك أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من ملبينزا استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد خالد سعد مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف سيد فؤاد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل لعبتي اطفال وكشاف إضاءة بوزن ١٥٠ جرام كما تم ضبط ١٧ قرص لعقار الترامادول المخدر مع الراكب، شارك في الضبط شيماء علي مامور الجمرك.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بمبني الركاب رقم ١ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.