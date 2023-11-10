إحباط محاولة تهريب الحشيش داخل لعب أطفال بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب راكب مصري بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

إحباط محاولة تهريب مخدر الحشيش داخل لعب اطفال بمطار القاهرة

جاء ذلك أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من ملبينزا استوقف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد خالد سعد مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وقام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبني الركاب رقم 1 بتكليف سيد فؤاد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل لعبتي اطفال وكشاف إضاءة بوزن 150 جرام كما تم ضبط 17 قرص لعقار الترامادول المخدر مع الراكب، شارك في الضبط شيماء علي مامور الجمرك.

امر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بمبني الركاب رقم 1 بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 68 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.