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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ببني سويف

مشاجرة
مشاجرة

 

تعرض 6 أشخاص للاصابة،   بجروح قطعية وكسور في أماكن مختلفة بالجسد، خلال مشاجرة بينهم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية. 

إصابة  6 أشخاص خلال مشاجرة  ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف،  إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص بقرية بني عفان بدائرة مركز شرطة بني سويف، أصيب خلالها 6 أشخاص، و  بانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم واتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وعند الانتقال والفحص تبين أن المصابين وهم: هاجر.ف، 17 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 7 سم، رانيا.ع.ع، 45 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى طوالي حوالي 10 سم، محمود.ع.ع، 47 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 5 سم، رمضان.ع.ع، 55 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 7 سم، محمد.ف.أ، 55 سنة، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 5 سم، محمد.ع.ع، 36 سنة، مصابًا باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

 وجاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

حبس عاطل بتهمة الإتجار فى المخدرات بمنطقة المعصرة.

امرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى المخدرات بمنطقة المعصرة.

وتم القبض على المتهم حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام  ، مبلغ مالى - هاتف محمـــول)، بمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

 

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