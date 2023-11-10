كريم بنزيما يسجل الهاتريك رقم ١٤ في مشواره الكروي

يواصل كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة تألقه في الملاعب السعودية وذلك بعد تسجيله هاتريك لفريقه أمام أبها.

ويحمل هاتريك بنزيما رقم ١٤ في مشوراه الكروي بواقع ١١ مع ريال مدريد واثنين مع ليون الفرنسي وواحد مع اتحاد جدة.

فاز اتحاد جدة على أبها بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء هدف بنزيما الأول من ركلة جزاء في الشوط الأول عند الدقيقة 38 ثم سجل هدفين متتاليين في الشوط الثاني عند الدقيقتين 67/ 69 ليسجل هاتريك وكان إيجور كورنادو قد سجل ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة 54 مع بداية الشوط الثاني.

وسجل ثنائية أبها كل من توكو اكامبي وفهد الجميعة.

والغت تقنية الفيديو هدفا للاتحاد سجله فرحة على الشمراني قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وخرج البرازيلي رومارينيو مصابًا في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة ليدخل بدلًا منه مروان الصحفي.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٢٤ نقطة، بينما يدخل أبها المباراة وهو في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. فليبي .. كادش .. مهند

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. فيصل .. رومارينهو

الهجوم: كريم بنزيما