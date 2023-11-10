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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

حلمي النمنم في ضيافة مركز بحوث الشرق الأوسط الأحد

حلمي النمنم
حلمي النمنم

يستضيف مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس الكاتب الكبير حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق. 

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة و رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والدكتور حاتم العبد مدير المركز. 

ويستضيف المركز وزير الثقافة الأسبق و الكاتب الكبير حلمى النمنم في ثاني حلقات الاستديو التحليلي للحرب على غزة  يوم الأحد 12 نوفمبر الساعة 12 ظهراً بقاعة الاجتماعات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

حلمي النمنم في سطور

حلمى النمنم هو وزير الثقافة المصري منذ 19 سبتمبر 2015. وهو كاتب صحفي، ومؤرخ مصري مهتم بالقضايا التاريخية والسياسية والاسلامية. 

حصل حلمي النمنم على ليسانس من كلية الآداب بقسم الفلسفة بجامعة عين شمس عام 1982. بعد تخرجه من الجامعة، عمل صحفيا بقسم التحقيقات، في مجلة حواء، بدار الهلال. 

ثم انتقل حلمي النمنم منها إلى مجلة المصور، حيث تدرج في المناصب، حتى وصل إلى منصب رئيس مجلس إدارة دار الهلال. 

وشارك حلمي النمنم في تأسيس جريدة الدستور، والذي خرج الإصدار الأول منها عام 1995، كأول جريدة خاصة تصدر منذ قيام ثورة يوليو 1952، كما شارك في تأسيس جريدة المصري اليوم. 
 

أنتج ما يزيد عن 20 كتابًا حول قضايا مختلفة، ومنها: أيام سليم الأول في مصر، وسيد قطب..سيرة وتحولات، والرائدة المجهولة زينب فواز، وحسن البنا الذي لا نعرفه
الأزهر الشيخ والمشيخة. 

ومنها أيضا: الحسبة وحرية التعبير، وسيد قطب وثورة يوليو، وطه حسين والصهيونية، ووليمة للإرهاب الديني، ورسائل الشيخ علي يوسف وصفية السادات، والتاريخ المجهول: المفكرون العرب والصهيونية وفلسطين.

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