تعرض 6 أشخاص للاصابة، بجروح قطعية وكسور في أماكن مختلفة بالجسد، خلال مشاجرة بينهم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص بقرية بني عفان بدائرة مركز شرطة بني سويف، أصيب خلالها 6 أشخاص، و بانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم واتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وعند الانتقال والفحص تبين أن المصابين وهم: هاجر.ف، 17 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 7 سم، رانيا.ع.ع، 45 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليسرى طوالي حوالي 10 سم، محمود.ع.ع، 47 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 5 سم، رمضان.ع.ع، 55 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طولي حوالي 7 سم، محمد.ف.أ، 55 سنة، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجرح قطعي بالرأس طوالي حوالي 5 سم، محمد.ع.ع، 36 سنة، مصابًا باشتباه كسر في قاع الجمجمة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إصابة صغيرين إثر مشاجرة بين عائلتين بأسوان

تعرض صغيرين للاصابة بطلق ناري أثناء مشاجرة بين عائلتين ، في منطقة كلح الكرنك بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بتلقي مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا؛ يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين “آل نعيم”، و "آل الزبال" بقرية كلح الكرنك التابعة لدائرة المركز؛ حيث إنهم استخدموا فيها الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة طفلين أثناء خروجهما من الدرس، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإنقاذهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية، أن المصابين طفلان، وهما: أكرم سعد زين عابدين، وأروى بدري فضل الله، وعمرهما 10 سنوات، وتم نقلهم إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بواسطة الفرق الطبية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.