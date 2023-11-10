الماء مع الملح يساعد في انخفاض ضغط الدم المفاجئ

قالت طبيبة القلب غالينا سوفوروفا، من المهم أن نفهم سبب حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

مع انخفاض ضغط الدم المفاجئ أو انخفاض ضغط الدم، يعاني الشخص من عدد من الأعراض غير المواتية، بما في ذلك الضعف الشديد والرعشة والشحوب والدوار، وأسباب انخفاض ضغط الدم متنوعة تماما، في كثير من الأحيان يكون سبب هذه الحالة هو تشنج الأوعية الدموية، والذي يمكن أن يحدث تحت تأثير العديد من العوامل.

ونحن بحاجة إلى أن نفهم سبب انخفاض ضغط الدم بشكل حاد وقالت سوفوروفا لمنطقة موسكو اليوم، "يمكن أن يحدث هذا بسبب تغيرات الطقس والنزيف واستخدام الأدوية".

وأشارت الأخصائية إلى أن نوبات انخفاض الضغط غالباً ما تكون قصيرة الأمد - حيث تعود حالة الشخص إلى طبيعتها بسرعة، ويمكن استخدام الماء المضاف إليه الملح كعلاج للإسعافات الأولية لانخفاض ضغط الدم المفاجئ، ويسبب التوابل احتباس السوائل، مما يزيد من حجم الدم في الأوعية، وفي الوقت نفسه يزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية.

المشروبات المفيدة الأخرى في هذه الحالة هي القهوة القوية أو الشاي الحلو، وقد يكون من المفيد أيضًا الاستلقاء ورفع ساقيك بحيث تكون أعلى من رأسك.

وشدد الخبير على أنه في الحالات التي يكون فيها انخفاض الضغط مصحوبا بتدهور حاد وكبير في الصحة فمن الأفضل استدعاء سيارة إسعاف.