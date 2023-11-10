أسباب آلام المعدة بعد تناول الحليب.. علماء يوضحون

تختلف الآراء عندما يتعلق الأمر بما إذا كان الحليب صحيًا أم لا على الرغم من أن الحليب يحتوي على العديد من المكونات الصحية، إلا أن الكثير من الناس لديهم حساسية الحليب.

يعاني العديد من الأشخاص من آلام المعدة والانتفاخ والغثيان عند تناول منتجات الألبان، يعتقد الكثير من الناس أن هذا يرجع إلى عدم تحمل اللاكتوز وهذا ليس هو الحال بالضرورة؛ يمكن أن يكون لسبب آخر.

وحوالي 15 بالمائة من البالغين الألمان يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهذا يعني أن مشاكل الجهاز الهضمي تحدث بعد تناول منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والقشدة، وبالطبع الحليب نفسه، وإذا كان هناك القليل جدًا من اللاكتيز في الجسم، فإن الجهاز الهضمي سيتدهور تحدث اضطرابات، وفقًا لما قالته أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا لـ MedicForum.

الكثير من المعادن

يتكون حليب البقر بشكل رئيسي من الماء والبروتينات والكربوهيدرات والدهون والمعادن والفيتامينات ومع ذلك، فإن التركيب الدقيق يختلف اعتمادًا على السلالة والتغذية والصحة وعمر البقرة وكيفية معالجة الحليب.

فيما يلي التركيب التقريبي لمكونات حليب البقر:

الماء: حوالي 87 بالمئة

البروتين: حوالي 3.2 بالمئة

الدهون: حوالي 3.8 بالمئة

الكربوهيدرات: حوالي 4.9%، وأغلبها على شكل اللاكتوز (سكر الحليب).

المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والمغنيسيوم.

الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين د.

يرجى ملاحظة: قد يكون للحليب من الأنواع الأخرى مثل الماعز والأغنام والجاموس نسب وتركيبة مختلفة.

يسبب بروتين الحليب أيضًا آلامًا في المعدة

قد تصاب بعدم تحمل اللاكتوز ليس فقط، ولكن أيضًا لبروتينات الحليب الموجودة في الحليب، ويمكن أن يسبب بروتين الحليب الرئيسي كازين وبروتينات مصل اللبن ⍺-لاكتالبومين وبيتا-لاكتوجلوبولين تفاعلات مماثلة.

وعدم تحمل الكازين هو نوع من عدم تحمل الطعام حيث يواجه الجسم صعوبة في هضمه، وفي الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الكازين، لا يمكن هضم الكازين بالكامل في الأمعاء الدقيقة، مما قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض.

قد تكون أعراض عدم تحمل الكازين مشابهة لعدم تحمل اللاكتوز وقد تشمل:

انتفاخ وألم في البطن

الإسهال أو الإمساك

الغثيان أو القيء

طفح جلدي أو حكة