"محلية أبوتيج" بأسيوط تنظم جلسات تشاور لمناقشة احتياجات المواطنين

عقدت بمركز أبوتيج جلسة تشاورية لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدا لتطوير المشروعات التي ستتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، في إطار تنفيذ الخطة المحلية برنامج التنمية في صعيد مصر.

وفي إطار نمط ومنهجية عمل الحكومة التي تعتمد على مشاركة المواطنين في كافة القرارات والمشاريع التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مع الإشارة إلى النطاق الجغرافي للبرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة ومشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وتم خلال جلسة التشاور استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين حول المشروعات المقرر إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية “2024/2025” لمركز أبو تيج، كما تم استعراض أبرز معالم الخطة، بحضور محمد عبد الراضي، ورئيس مركز ومدينة أبو تيج يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلي بالمحافظة ومسؤولي التخطيط ومتابعة التخطيط بالمركز نفيسة عبد السلام مسئولة المشاركة المجتمعية وممثلي المنظمات الطبيعية قيادات شعبية وشعبية وحزبية وشباب ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة ولفيف من الجيران ولفيف من ممثلي منظمات المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني.

وشددت محافظة أسيوط على أهمية مشاركة كافة المواطنين في جلسات التشاور ووضع مقترحات المشروعات المزمع تنفيذها بهدف توفير فرص ومشروعات تنموية لكل مركز وقرية بإقليم المحافظة، خاصة وأن الولاية على رأسها وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عزمه على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة بشكل كريم وجدي. وأشار إلى أنه مع العمل الموازي على التطوير المؤسسي الذي يصاحب انطلاقة الجمهورية الجديدة، فإنه يتم دراسة مقترحات المواطنين وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتاً إلى مشاركة المسؤولين عن المراكز والأحياء. وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول جزئيًا من الحكومة المصرية والبنك الدولي ويهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة في صعيد مصر، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة. الفرص ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات وأنظمة الإدارة المحلية.

جانب من الجلسة التشاورية

جانب من الجلسة التشاورية