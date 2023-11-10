إنهاء تعاقد موسيماني مع نادي الوحدة وتعيين أرنو بويتنويج

بيتسو موسيماني.. المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم، تصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان إنهاء تعاقده مع نادي الوحدة.

ونشر نادي الوحدة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع المدير الفني للفريق الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني.

وكتب نادي الوحدة في بيانه تحت عنوان "الوحدة ينهي تعاقده مع بيتسو موسيماني بالتراضي"، تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حول إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

خلفًا لموسيماني تعيين أرنو بويتنويج مدربًا لنادي الوحدة

وتابع:" وتعلن إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعيين السيد أرنو بويتنويج مدربًا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق والنجاح".

احتمالية الاستعانة ببيتسو موسيماني في تدريب نادي الزمالك

وعادت من جديد الأنباء التي ظهرت منذ أسابيع حول احتمالية الاستعانة ببيتسو موسيماني في تدريب نادي الزمالك، ولكن لم يعلن حتى الآن المدرب موسيماني عن أي نية لتعاقده مع فريق جديد.

خطوات بيتسو موسيماني مع نادي الوحدة الإماراتي

يذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، رحل عن تدريب الوحدة الإماراتي الذي كان يقوده منذ بداية الموسم وقاده في 14 مباراة، فاز في 8 وخسر 5 مباريات وتعادل في لقاء انتهى بضربات الترجيح لصالح منافسه الشباب السعودي، في ربع نهائي البطولة العربية مسجلًا 22 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.