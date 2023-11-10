صحة الدقهلية: 2332 سيدة استفادت من خدمات قافلة "أيامنا أحلى" بالمنصورة

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة خدمية ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " خلال الفترة من 7-9 نوفمبر بإدارة المنصورة تم خلالها تغطية جميع وحدات الإدارة .

وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن عدد المستفيدات من خدمات القافلة بلغ 2335 سيدة على مستوى الادارة منهن 2103 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون

وأكدت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة ان القافلة الخدمية شارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة – المشورة - متابعة الحمل - كشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأيمن مختار محافظ الدقهلية لإتاحة الخدمات للمناطق المحرومة من الخدمة.