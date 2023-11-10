"ورش تنمية مهارات وتعديل سلوك" ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الخاص بشهر نوفمبر، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي.

يأتي هذا ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد قسم المواهب ورشة تنمية مهارات وتعديل سلوك، بمدرسة المنشية الإبتدائية، قامت خلالها جهاد محمد صلاح أخصائي تخاطب وتنمية المهارات، ومدير مركز إنسان بتقسيم الأطفال إلى أربع مجموعات، وتنظيم عدة مسابقات في مجالات مختلفة منها؛ الرسم والتلوين، لإكتشاف مواهب الأطفال، وتنمية المواهب الفنية، والحس الفني والتذوق البصري لديهم، إلي جانب مسابقات تعليمية مثل الفك والتركيب لتنمية مهارات الإبداع والإبتكار لدى الأطفال، بينما أدارت دينا صلاح حامد مسئول قسم المواهب، حوارا مفتوحا مع الأطفال، حول أحلامهم، أهدافهم المستقبلية، هواياتهم وميولهم، إلي جانب مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، وفي الختام تم توزيع الهدايا، والألعاب الرمزية على الأطفال، لتحفيزهم على تنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.

في السياق ذاته عقدت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة بعنوان ''الطفولة براءة لها قيمتها''، بمدرسة السلام الإعدادية، تحدث بها الدكتور طارق مصطفى مدير إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، موضحا أن الطفولة هى المرحلة الرئيسة في تأسيس الأفراد، وأنه من الضروي بث روح المثابرة لدى هؤلاء الأطفال من خلال تهيئتهم علميا، وثقافيا، واجتماعيا، وتحديد أولوياتهم مع التمتع بهذة المرحلة بما يناسب ميولهم ورغباتهم، وبث روح الانتماء للأسرة والوطن، مؤكدا أن نجاحهم يساهم فى بناء الوطن وتقدمه.

مسابقات في الرسم والتلوين لاكتشاف مواهب الأطفال بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد قسم المواهب ورشة تنمية مهارات وتعديل سلوك، بمدرسة المنشية الإبتدائية، قامت خلالها جهاد محمد صلاح-أخصائي تخاطب وتنمية المهارات- بتقسيم الأطفال إلى أربع مجموعات، وتنظيم عدة مسابقات في مجالات مختلفة منها؛ الرسم والتلوين، لاكتشاف مواهب الأطفال، وتنمية المواهب الفنية، والحس الفني والتذوق البصري لديهم، إلى جانب مسابقات تعليمية مثل الفك والتركيب لتنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الأطفال، بينما أدارت دينا صلاح حامد مسئول قسم المواهب، حوارا مفتوحا مع الأطفال، حول أحلامهم، وأهدافهم المستقبلية، هواياتهم وميولهم، إلي جانب مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، وفي ختام الفعاليات تم توزيع الهدايا، والألعاب الرمزية على الأطفال، لتحفيزهم على تنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.