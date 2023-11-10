الملفوف يحمي الجسم من تراكم السموم

قالت خبيرة التغذية مارجريتا كوروليفا، إن تناول الملفوف يحسن دفاع الجسم ضد التأثيرات البيئية الضارة.

أشارت الدكتورة كوروليفا في إحدى المقابلات إلى أن الملفوف منتج يحتوي على الكبريت، وتناولها يحمي الجسم من انخفاض مستويات الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة يمنع تراكم السموم.

وتابعت مارجريتا حديثها لراديو سبوتنيك: "من أجل حسن سير عمل الكبد وإزالة السموم من الجسم في الوقت المناسب، هناك حاجة إلى الجلوتاثيون المضاد للأكسدة، والذي تساعد جميع أنواع الملفوف في الحفاظ عليه في الخلايا".

ووفقًا لها، باعتباره مصدرا غنيا للكبريت، فإن الملفوف يعزز "تجديد" الجسم. بفضله يتم تنشيط عمل الكبد، مما يضمن تطهير الجسم في الوقت المناسب من منتجات التمثيل الغذائي، ما يسمى بالسموم، بالإضافة إلى ذلك، يصبح الجسم أكثر مقاومة لتأثير العوامل الضارة في المساحة المحيطة.

وأبلغت الخبيرة أن "الكبريت الموجود في الملفوف سيساعد على تجنب التسمم المزمن، حتى لو كانت هناك عوامل مؤهبة لذلك، مثل العمل أو العيش في مناطق غير مواتية بيئيا".