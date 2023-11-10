ناشئات مصر للتنس يتألقن ويحققن الفوز الثالث بكأس بيللى جين كينج

واصلت ناشئات منتخب مصر للتنس تحت 16 عاما التألق فى بطولة كأس بيللى جين كينج المقامة حاليا بمدينة قرطبة الإسبانية.

وسجلت بنات مصر الفوز الثالث عن جدارة واستحقاق بقيادة المدرب عمر هدايت وذلك على حساب منتخب التانجو الارجنتينى بنتيجة 3/ صفر.

ويواجه منتخبنا المكون من جنى حسام وكارينا محمد وجيان ابراهيم غدا السبت منتخب لاتفيا ضمن مواجهات تحديد المراكز من التاسع الى الثانى عشر.

وكان منتخبنا على بعد خطوة واحدة من التأهل الى دور الثمانية للبطولة بعدما حقق انتصارين غاليين على المصنف الرابع اليابان وكولومبيا بالمجموعة الثالثة وهزيمة أمام اصحاب الارض الماتادور الاسبانى.

وبعد التساوى فى النقاط مع منتخبى اسبانيا واليابان تم الاحتكام لعدد مجموعات الفوز لكل فريق منهم ليتأهل الاسبان مع اليابان الى دور الثمانية.

ونالت لاعبات منتخبنا الاشادة من الجميع بعد الاداء القوى والمميز للغاية فى مرحلة المجموعات للبطولة.