طبيبة تكشف عادات غذائية تؤدي إلى زيادة الوزن

قالت خبيرة التغذية أولغا ريدينا، إن عادة تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات "السريعة" يوميا، عادة ما ترتبط ارتباطا وثيقا بوجود الوزن الزائد، وكلما زاد عدد هذه الأطعمة في النظام الغذائي، زاد خطر السمنة.

والمعجنات التي تحتوي على الزبدة والكعك والآيس كريم وأي حلويات أخرى تؤثر سلباً على الوزن، وقالت ريدينا في مقابلة مع صحيفة "فيتشرنايا موسكفا": "إذا أساء شخص ما استخدام هذه المنتجات واتبع أسلوب حياة خامل، فقد يصاب بالسمنة بمرور الوقت".

بالإضافة إلى ذلك، سردت خبيرة التغذية العادات الغذائية التي تؤدي إلى الوزن الزائد، وسلط الضوء على استهلاك الكحول، وتذكرت أن المشروبات الكحولية تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يزيد أيضًا من الشهية والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

ومن العادات الأخرى التي تساهم في ظهور الوزن الزائد هي الاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية، على سبيل المثال، على شكل صودا أو عصائر معبأة، وإن الإدمان على تناول الأطعمة المقلية له أيضًا تأثير سلبي على شكلك ووزنك.

وأضافت ريدينا أن العادة الغذائية الشائعة التي تؤدي إلى الوزن الزائد اليوم هي تناول الأطعمة الجاهزة، ونصحت الأخصائية بتضمين النظام الغذائي أكبر عدد ممكن من الأطباق من المكونات الطبيعية واستبعاد الأطعمة المصنعة على شكل وجبات سريعة ومنتجات نصف جاهزة ونقانق وصلصات جاهزة ووجبات خفيفة.

وكشفت خبيرة التغذية أن هناك أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن، وهذا يشمل منتجات الألبان فهي تحتوي على الكالسيوم الذي يحرق الدهون.