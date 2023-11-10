فيلم إيلون ماسك من إخراج دارين أرونوفسكي

كنا نعلم جميعًا أنها مسألة وقت فقط قبل أن يحصل أحد أغنى الرجال وأكثرهم إثارة للجدل في العالم على علاج السيرة الذاتية، وهذا ما يحدث الآن. سيحصل Elon Musk على فيلمه الخاص، من إخراج المخرج الشهير دارون أرونوفسكي وإنتاج A24، كما ذكرت في الأصل مجلة Variety.

سيعتمد الفيلم على السيرة الذاتية المعتمدة لوالتر إيزاكسون، والتي نالت نصيبها من التقييمات السلبية، حيث أشارت وسائل إعلام مثل صحيفة لوس أنجلوس تايمز إلى أن المؤلف "يقبل في الغالب توقعات ماسك الواثقة باعتبارها إنجيلًا"، ووصفته صحيفة الغارديان بأنه "فيلم خالٍ من الأفكار". توقف الباب." لم تكن جميع المراجعات سيئة للغاية بالطبع، لكن الكثيرين يشيرون إلى كتاب إيزاكسون باعتباره مثالًا واضحًا على مخاطر الوصول إلى الصحافة.

كتب إيزاكسون أيضًا سيرة ذاتية عن ستيف جوبز، والتي تم تحويلها إلى فيلم عام 2015 من بطولة مايكل فاسبندر وإخراج داني بويل. انتهى هذا الفيلم إلى أن يكون تعديلًا فضفاضًا بشكل لا يصدق لكتاب إيزاكسون، لذلك سنرى ما يفعله أرونوفسكي بهذه المادة. إذا كان بإمكان أي شخص أن يضع بصمته الشخصية على الأشياء، فهو المخرج الذي أخرج فيلم Mother! وThe Whale وRequiem for a Dream وBlack Swan.

لا يزال هذا الفيلم في مرحلة التطوير المبكرة، لذا لم يتم التعاقد مع كاتب بعد ولم تكن هناك إعلانات عن طاقم العمل. في موضوع حديث على موقع Reddit، كانت اختيارات المعلقين الأعلى تصويتًا لـ Musk هي نيكولاس كيج، ورامي مالك، وجيسي أيزنبرج، وروبرت داوني جونيور، وفقًا لما جمعته مجلة Variety.