موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة بعد الفوز على التعاون

تخطى فريق الهلال عقبة التعاون حيث فاز بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

افتتح ألكساندر ميتروفيتش التهديف في الدقيقة 81، وأضاف محمد كنو ثاني الأهداف في الدقيقة 90+10.

وعزز الهلال صدارته في صدارة جدول ترتيب دروي روشن السعودي برصيد 35 نقطة ، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

يلعب فريق الهلال مباراته القادمة ضد نظيره الحزم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام مباراة الهلال ضد الحزم، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، يوم 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.