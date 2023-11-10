آلان هارتمان الرئيس الجديد لاستوديوهات Xbox Game

بدأت ريادة Microsoft في Xbox في التبلور بعد استحواذ الشركة على Activision Blizzard الرائج. الرئيس الجديد لاستوديوهات Xbox Game هو آلان هارتمان، الرئيس السابق لمطور Forza Motorsport Turn 10، وفقًا لمنشور على LinkedIn اطلع عليه Game Developer. "يسعدني أن أمثل هذه المجموعة المتميزة من منشئي الألعاب في دوري الجديد الذي أقود فيه Xbox Game Studios!" هو كتب.

قاد هارتمان Turn 10 منذ عام 2005، وقضى مؤخرًا منصب نائب رئيس شركة Forza وFable. أشرف على إصدار ألعاب سلسلة Forza ومحرك ForzaTech المستخدم في كل من Forza Horizon وإعادة تشغيل Fable القادمة.

هارتمان يخلف مات بوتي، الذي تمت ترقيته إلى رئيس محتوى الألعاب والاستوديوهات. ومن بين المسؤولين التنفيذيين الآخرين الذين غيروا مناصبهم مؤخرًا سارة بوند، التي أصبحت أول رئيسة سوداء لشركة Xbox في تاريخها الممتد على مدار 22 عامًا. وهي تقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس Microsoft Gaming Phil Spencer. يمكن أن تأتي المزيد من التغييرات مع استحواذ Microsoft على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار، حيث تقع الآن خصائص مثل Call of Duty وWorld of Warcraft وOverwatch وغيرها ضمن اختصاص الشركة. ويظل Bobby Kotick في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard، لكنه سيتنحى عن منصبه في نهاية عام 2023.